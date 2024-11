The Undertaker recuerda sus icónicas viñetas en WWE

En los 90s, durante la New Generation Era en WWE, The Undertaker llevó a su personaje a otro nivel usando, entre otras cosas, viñetas que hoy son icónicas. Por ejemplo, las que se emitieron en torno a su combate de ataúd con el legendario Yokozuna en Royal Rumble 1994. En un episodio reciente de Six Feet Under with Mark Calaway, el miembro del Salón de la Fama se acuerda de aquella época.

1/17/94:

Yokozuna has absolutely no shame as he sells his fear of The Undertaker and caskets.

Also, Crush as the color commentator. pic.twitter.com/y0Kq8ib1M3

— OVP – Retro Wrestling Podcast (@ovppodcast) January 18, 2024