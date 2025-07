The Undertaker luchó por última vez en el Boneyard Match, que tuvo lugar en WrestleMania 36, aunque su retiro oficial fue en Survivor Series en ese año, que tuvo un segmento dedicado a él, para conmemorar precisamente las tres décadas de su ilustre y legendaria carrera, llena de momentos memorables e inolvidables.

► The Undertaker escoge a Jason Momoa

The Undertaker ha vivido una vida que bien puede ponerse en una película, y durante una aparición en Mic Check con Ken Anderson, precisamente le preguntaron al miembro del Salón de la Fama de la WWE quién le gustaría que lo interpretara en una posible película biográfica. The Deadman no tenía a nadie en mente al principio, pero después de pensarlo, lanzó el nombre del actor Jason Momoa.

«¡Vaya! Tendría que ser alto, guapísimo. Eh, sí, claro. Eh, guau. No sé, tío. Necesito a alguien con un toque más atrevido… ¿Jason Momoa? Sí, Jason Momoa sería genial, la verdad. Creo que lo veo. Claro. Sí. Y con un tatuaje encima. Bueno, vamos a… a trabajar en ello».

Jason Momoa es mayormente conocido por ser el protagonista de la película Aquaman, personaje del Universo DC, y tiene el biotimpo para llevar al personaje de The Undertaker a la pantalla grande, si se decidiera recrear la carrera de tres décadas del legendario luchador. Habrá que ver si esta situación algún día se materializa, aunque «The Deadman» no luce muy ansioso por esta situación, mientras disfruta de su vida de retirado, realizando algunas apariciones esporádicas en la WWE.