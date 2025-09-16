Sin duda, The Undertaker es una de las leyendas de la WWE, y más allá de sus logros, uno de los que más logró impresionar y captar la atención del público fue su famosa racha de WrestleMania, donde mantuvo un impresionante registro de 21 victorias al hilo antes de perder contra Brock Lesnar en WrestleMania 30. Al final, se retiraría con un récord de 25 victorias y solo dos derrotas, contra un total de 18 oponentes.

► Vince McMahon no dio paso a The Undertaker vs Kurt Angle

The Undertaker y Angle mantuvieron una rivalidad que duró varios años, comenzando en la Era Attitude, pero sorprendentemente el dúo nunca llegó a enfrentarse en WrestleMania. Durante la reciente edición de «Six Feet Under» de The Undertaker, «The Deadman» habló por primera vez sobre la racha de WrestleMania y cómo nunca debió romperse.

«No, no quería que nadie rompiera esa racha. ¡Ni hablar!»

Kurt Angle fue invitado al programa y mencionó que querían luchar entre sí en WrestleMania, con The Undertaker poniendo como condición de mantener intacta su racha. Sin embargo, Vince McMahon nunca dio paso al combate.

«Queríamos luchar en WrestleMania, pero no quería que nadie rompiera la racha».

El medallista de oro olímpico se hizo eco de lo que The Undertaker mencionó respecto a mantener la racha, y confirmó que Vince McMahon rechazó el combate entre ambos para WrestleMania, proponiéndole luchar un mes antes, en No Way Out. Esto sucedió en el 2006.

«No creo que la racha debiera haberse roto. Se la presentamos a Vince y Vince dijo: ‘No, lucharás un mes antes, eso fue lo que dijo’«.