The Undertaker podría reemplazar a Triple H como Director Creativo en WWE

Aunque Triple H es la persona que tomó la dirección creativa de WWE desde la inesperada salida del antiguo guionista y creativo máximo, Vince McMahon, y ha tenido momentos de gloria, también ha tenido momentos terribles.

Muchos fans, últimamente, han estado criticando a Triple H. E. incluso, analistas de lucha libre como nuestro Editor en Jefe, Ernesto Ocampo, quien ha dicho en el podcast de SÚPER LUCHAS que Triple H parece haberse quedado sin ideas y que muchos creen que Triple H solo tuvo éxito en sus primeros años, pues, como ocurrió con The Bloodline, tomó una idea de McMahon y la continuó ejecutando.

► Stevie Richards pide a The Undertaker como reemplazo de Triple H a nivel creativo en WWE

Pues bien, en la más reciente edición de su video podcast, The Stevie Richards Show, el exluchador de WWE, Stevie Richards, dijo que hay una creciente frustración entre los fans de WWE con Triple H, por las malas programaciones de lucha, y sobre todo, con la falta de estrellas nuevas y frescas, algo que le debe Triple H a WWE. Por eso, Richards dijo que The Undertaker debería ser elegido por TKO para reemplazar a Triple H en este rol. Estas fueron sus interesantes palabras:

“Taker es probablemente la persona más influyente fuera de Triple H que está dirigiendo la empresa en este momento. Y tendría que decir que, en cualquier momento, incluso cuando Vince fue a Arabia Saudita, ¿quién estaba justo a su lado? Taker. Así que eso no está fuera de la conversación.

Puedo ver a Taker ganando poder, pero si estamos hablando de esto como mencionamos antes, Hunter se mete en todo. Hunter está tratando de volverse indispensable, para no ser despedido por TKO o por los saudíes. Pero si llegara el día en que Triple H fuera removido de la empresa, o la empresa siguiera adelante sin Triple H, definitivamente podría ver a Taker tomando ese rol de Director Creativo de Contenido o Director de Operaciones de WWE”.