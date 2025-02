The Undertaker: «No me gusta para nada BJ Ray»

El tema del momento en WWE es cómo Bully Ray tuvo un duro altercado con BJ Ray, un joven prospecto de luchador cuyo nombre real es Brayden Ray. El incidente ocurrió en el episodio estreno de WWE LFG.

Ray no quiso darle la mano a Ray, pues dijo que este no era nadie en la lucha libre y que no se había ganado el respeto de él. Esto enojó a BJ Ray y a muchos fans en redes sociales. Sin embargo, un grande del ring, como lo es The Undertaker, lo defiende. En la más reciente edición del video podcast SHAK Wrestling, The Undertaker habló así acerca de este tema:

► The Undertaker habla del incidente Bully Ray y BJ Ray

“Creo que todos tienen una buena idea de la mentalidad de Bubba y de cómo aborda las cosas. Sabes, este chico, BJ Ray, tiene mucha personalidad. Pero creo que va a desgastarse por sí solo. Realmente no tengo una buena lectura de él.

“Obviamente, no está en mi equipo, lo cual probablemente sea lo mejor que le pudo haber pasado. Es de esas personas que piensan que tienen todas las respuestas, pero ni siquiera conocen una de las preguntas. Cree que ya tiene esto resuelto, como si su personalidad por sí sola fuera a impresionar a todos. Pero lo que termina sucediendo es que provoca molestias en las personas. Sé que él solo piensa: ‘Voy a llamar la atención y la gente me va a notar.’ Pero es un pez pequeño nadando con tiburones, y no es nada bonito».