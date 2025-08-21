Aunque The Undertaker ha estado tras bambalinas, ayudando un poco a nivel creativo y de producción con AAA en México, sin tener ningún puesto oficial con la empresa, parece ser que no todo ha sido color de rosas últimamente entre el legendario luchador y WWE.

Y es que, parece ser que The Undertaker fue víctima de un mal trato de WWE durante SummerSlam 2025. O, al menos, así lo reveló el también luchador Kevin Nash en la más reciente edición de su video podcast Kliq This. Estas fueron sus palabras:

► The Undertaker no habría recibido trato VIP en SummerSlam 2025

«Por lo que escuché, al maldito Undertaker no le hizo mucha gracia que tuviera que hacerlo… o alguien vio al Taker en el maldito show y estaba sentado en la sala de producción, viendo un monitor».

Recordemos que todo este tema viene porque Bret Hart se enojó y amenazó con no volver a más eventos de WWE, dado que le habían prometido una silla dentro del público en SummerSlam para que viera todo el show y saliera unos segundos en televisión, pero, finalmente, esto no pasó y WWE no pudo darle una silla entre el público a una de sus más grandes figuras.

Kevin Nash luego también dijo que él rechazó el hecho de ir a SummerSlam, porque ya en el pasado no le habían dado silla entre los fans, sino que lo ponían a ver el show en un cuarto pequeño, sin ventilación, sin ventanas y en un monitor pequeño, algo que no le gusta y parece ser que también molestó a The Undertaker.