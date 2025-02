The Undertaker: «Me gusta estar con CM Punk»

The Undertaker y CM Punk fueron compañeros de vestidor en la WWE desde mediados de los 2000 a comienzos de los 2010. Compartieron el cuadrilátero en 50 ocasiones, destacando entre todas ellas su mano a mano en WrestleMania 29. También se enfrentaron en una lucha de rendición por el Campeonato WWE en Breaking Point, se enfrentaron nuevamente por el título en Hell in a Cell o disputaron una serie de combates de ataúd en la gira Undertaker’s Rest In Peace Tour por el Reino Unido en 2009.

► Un cambio significativo

Nunca ocurrió nada entre ellos que los llevara a enemistarse personalmente, pero ahora que el «Best in the World» ha regresado a la compañía -en Busted Open– El Enterrador reconoce que ha visto en él un cambio significativo:

«En realidad, es muy agradable estar cerca de él… es como una persona diferente. Es como si se hubiera quitado un peso de encima».

«Antes de irse por primera vez, era muy distante, a veces combativo. Era de esos tipos que querían luchar por cada pequeña batalla, incluso cuando no era algo positivo. Ahora, está bromeando con la gente, participando en conversaciones. Eso me dice que probablemente sea algo constante en él ahora».

El miembro del Salón de la Fama no es el primero en notar lo diferente que es Punk en comparación con antaño. Lo cierto es que si nos hubieran dicho esto en 2014 habríamos pensado que era una locura. Como que el oriundo de Chicago siga luchando en la WWE. Y no solo lo hace sino que está teniendo grandes combates, como el que va a disputar en Elimination Chamber 2025 buscando una oportunidad titular en WrestleMania 41.