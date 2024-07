The Undertaker lamentó no haber conocido a Muhammad Ali

The Undertaker es conocido por su icónica presencia y su legendaria carrera de tres décadas en la WWE, ha logrado mucho en el mundo de la lucha libre, y su presencia en el Salón de la Fama WWE es un logro más que merecido.

► The Undertaker exhaltó a Muhammad Ali al Salon de la Fama WWE

A pesar de su ilustre carrera, The Undertaker admitió tener algunos arrepentimientos en su vida y uno de ellos incluye nunca haber conocido al legendario Muhammad Ali. Recordemos que durante la semana de WrestleMania 40, que se llevó a cabo en abril de este año, The Undertaker incorporó al legendario boxeador al Salón de la Fama WWE.

En la reciente edición del podcast Six Feet Under con Mark Calaway, «El hombre muerto» admitió que lamentaba no haber tenido la oportunidad de conocer a Muhammad Ali en persona.

«Tuve la oportunidad de conocer a Ali una vez, y lamento probablemente no haberlo hecho, haberme esforzado, pero no quería molestarlo. Simplemente la situación no me hizo sentir que fuera el momento adecuado para hacerlo. Pero desearía haberlo hecho ahora porque nunca tuve otra oportunidad de conocer a Ali”.

The Undertaker también respondió a quienes lo criticaron por incluir a Muhammad Ali en el Salón de la Fama WWE, aunque los fanáticos terminaron contentándose con solo ver al legendario luchador durante el fin de semana de WrestleMania 40.

Muhammad Ali es a menudo celebrado como uno de los atletas más influyentes de la historia, aún después de su fallecimiento en el 2016. En 1985, hizo una aparición memorable como réferi especial invitado en WrestleMania 1, donde Hulk Hogan y Mr. T derrotaron a Paul Orndorff y Roddy Piper.