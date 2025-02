The Undertaker: «Kurt Angle temía mis golpes»

Con todo tipo de estipulaciones, habiendo títulos involucrados y sin ellos, siendo uno contra el otro o en diferentes modalidades, los miembros del Salón de la Fama de la WWE The Undertaker y Kurt Angle compartieron el cuadrilátero en un total de 80 ocasiones. Lo hicieron desde el año 2000 hasta 2006. Entre todas ellas, podemos destacar cuando «The Wrestling Machine» retuvo ante «The Deadman» el Campeonato Mundial de Peso Completo en Survivor Series 2000, la lucha Hell in a Cell multitudinaria de Armageddon 2000, el combate Team WWF Vs. Team WCW/ECW Inaugural Brawl de Survivor Series 2001 o cuando The Rock los venció a los dos por el Campeonato Indiscutible en Vengeance 2002.

► El temor de Kurt Angle

No sabemos en cuál de ellas El Enterrador lo descubrió pero hace un tiempo –mientras era entrevistado en After The Bell with Corey Graves en 2020– el veterano reveló que Angle tenía miedo de sus golpes:

«Tuve algunas luchas clásicas con Kurt que no recibieron suficiente atención. Fue uno de mis favoritos una vez que superó el miedo a mi puñetazo.

«Retrocedo para lanzarle un gran derechazo. Su cara era como si le fuera a arrancar la cabeza, ¿sabes? Eso me detuvo. Estoy a punto de golpearlo después de que ya me había dado tres o cuatro veces en la oreja, y tiene esa expresión en la cara como si estuviera a punto de aplastarle la cabeza, y simplemente me detengo.»

«En serio, ¿qué estás haciendo? ¡Va a doler! Eres un medallista de oro olímpico. ¡Cállate!».

► Una de las mejores

Tiempo atrás también, Kurt Angle señalaba su mano a mano con The Undertaker en No Way Out 2006 como uno de los mejores combates de ambos:

“Tuvimos ese combate digno de los libros de la historia. Este encuentro en No Way Out realmente tenía todos los ingredientes para ser un combate perfecto. Hubo mucha lucha libre, muchas cambios de llaves de rendición, muchas cuentas de dos segundos. El encuentro contó una historia increíble. Realmente puedo decir que fue uno de los mejores combates de mi carrera, uno de los mejores combates de la carrera de The Undertaker. Casi puedo garantizar que The Undertaker lo admitirá. Queríamos este combate en WrestleMania, pero desafortunadamente no lo conseguimos”.