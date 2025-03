En la más reciente edición de su video podcast, The Undertaker sorprendió al revelar lo mucho que se siente frustrado por la modernidad de la lucha libre profesional. Especialmente, por un tema que lo enoja bastante.

Y eso es el hecho de que, en la era actual y moderna de la lucha libre, muchos de los detalles de lo que pasa tras bambalinas en WWE, se filtran. Incluso, el Undertaker dijo que muchas cosas se filtran al momento de ser reveladas a las personas interesadas tras bambalinas.

► The Undertaker se enoja con las personas que filtran noticias internas de WWE

The Undertaker dijo que estas personas arruinaban las sorpresas para los fans y los catalogó como bufones o payasos. Estas fueron sus interesantes declaraciones en la más reciente edición de su video podcast Six Feet Under with The Undertaker, en donde dijo que fue interesante el haber podido mantener en secreto el ingreso de Triple H al Salón de la Fama WWE:

«Siento frustración por la cantidad de personas que revelan detalles tras bastidores, lo que hace más difícil crear momentos genuinos y emotivos en el mundo de la lucha libre profesional.

«Pero lograr algo así en esta época dentro del mundo de la lucha libre, engañar a alguien, es difícil porque hay tantos bufones y soplones allá afuera que quieren filtrar todo y hacen que sea más complicado mantener las sorpresas para los fanáticos».