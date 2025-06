The Undertaker fue sometido a una cirugía de corazón

The Undertaker fue parte activa de la ceremonia del Salón de la Fama WWE este año, ya que su esposa, Michelle McCool, fue incluida como parte de la Clase 2025, y él también fue el encargado de comunicarle a Triple H que también formaría parte de esa camada. Sin embargo, parece que estuvo acarreando un problema de salud serio durante ese tiempo, y que muchos ignorábamos.

► Luego de WrestleMania 41, The Undertaker pasó por el quirófano

Durante la reciente edición del podcast Six Feet Under, Michelle McCool reveló que en las cinco semanas previas al Salón de la Fama y WrestleMania, no pudo concentrarse en nada más que en su esposo, The Undertaker, asegurando que fue un momento muy difícil para ella. Si bien estaba contenta por la designación, por dentro estaba preocupada por la salud de su esposo, quien tenía un problema cardiaco que fue descubierto por casualidad, obligándolo a someterse a una cirugía luego de WrestleMania 41.

«Las cinco semanas previas al Salón de la Fama y luego a WrestleMania… ya saben de qué hablo. No podía concentrarme en nada más que en mi querido esposo. Fueron cinco semanas difíciles. Todos se me acercaban y me preguntaban: «¿Qué tal el Salón de la Fama? ¿Qué tal esto?». Y lo disfruté, literalmente, desde el momento en que subí al escenario. Pero teníamos cosas mucho más importantes que hacer antes de eso.»

¿Quieres hablar de cómo te salvé la vida? Creo que es importante que la gente lo sepa. Cuando se acercaban a felicitarme y a preguntarme cómo estaba, casi se me saltaban las lágrimas. Les decía que estaba bien, pero se daban cuenta de que no. Pensaban que era por el discurso, pero en realidad era por los problemas cardíacos que habías tenido semanas antes. El día que volvimos de WrestleMania, a la mañana siguiente, a las 6 de la mañana, estábamos en el hospital para una pequeña operación.»

The Undertaker confirmó que era su corazón y admitió que ni siquiera debía viajar a Las Vegas en ese momento, ya que incluso se cuestionó el hecho de tener que viajar a dicha ciudad para participar de los eventos del fin de semana de WrestleMania 41.

«Era mi corazón… sí. Así que, sí, había una pequeña situación secundaria. Ni siquiera debía ir a Las Vegas«.

Michelle McCool dijo que el Deadman no debía ir a ningún lado y le había pedido que no se lo dijera a nadie, pero ella sintió que no era justo, aunque admitió habían pasado algunas noches en el hospital previo a WrestleMania y no podía pensar en nada más durante ese tiempo, ya que su única preocupación era la salud de él, que afortunadamente no pasó a mayores porque lograron corregir el problema a tiempo.

«Se suponía que no debías ir a ningún lado. No querías que se lo dijera a nadie, pero no fue justo para mí. Estuvimos cuatro noches en el hospital, solo dos semanas antes de WrestleMania. No debías ir. Fue aterrador. No podía concentrarme en nada más. Solo pensaba en ti, en tu corazón y en encontrar al mejor cardiólogo. Y lo conseguimos, pero nos llevó muchas llamadas, muchas noches sin dormir en el hospital y muchísimas visitas al médico. Estás aquí por la gracia de Dios. Pero incluso con las palabras del propio médico, podría haber terminado mal si no nos hubiéramos enterado ese día.»

El miembro del salón de la Fama WWE confirmó que se siente mucho mejor ahora, bromeando con que ahora está tan fuerte como un toro. De hecho, tras este suceso ha aparecido regularmente en pantallas, como mentor en LFG sumado a un par de apariciones en NXT, junto a Oba Femi.