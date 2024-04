The Undertaker firmó un nuevo contrato con WWE

Desde que colgó las botas en el 2020, The Undertaker ha estado haciendo apariciones esporádicas para WWE, con quien tiene contrato (incluyendo la más reciente en WrestleMania 40). Ha estado acompañando a la compañía en varios proyectos, incluidas sus giras de One Man Show, que se suele llevar a cabo previo a la realización de los eventos premium en vivo de la compañía. Además, ha incursionado en el mundo del podcast con su programa Six Feet Under With Mark Calaway.

► The Undertaker seguirá ligado a WWE

Parece que The Undertaker aún no se irá de la WWE, ya que el miembro del Salón de la WWE ha firmado un nuevo contrato de leyendas con WWE, según informó recientemente PWInsider. Las negociaciones finalizaron alrededor de la temporada de WrestleMania, y tendremos al Deadman para largo en la compañía para la que luchó por tres décadas.

Recordemos que en WrestleMania 40, que se llevó a cabo a inicios de este mes de abril, The Undertaker hizo una aparición sorpresa, interviniendo en un combate entre The Rock y Cody Rhodes, lo que finalmente facilitó la victoria del American Nightmare sobre The Tribal Chief, concluyendo efectivamente su historia.

Con este nuevo acuerdo de leyendas que se suscribió, el Universo WWE podrá seguir disfrutando de la presencia de The Undertaker en el futuro previsible, aunque será de forma esporádica. Sin duda, una gran noticia para todos los involucrados, teniendo en cuenta que el miembro del Salón de la Fama WWE es una de las Superestrellas más importantes e icónicas de todos los tiempos.