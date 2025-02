The Undertaker envía un mensaje a los haters de WWE

Hasta 2018, The Undertaker no tenía presencia en las redes sociales. Pero tanto hasta entonces como desde entonces ha sabido bien la toxicidad que puede encontrarse en la comunidad de lucha libre en Internet. Aún así, el veterano reconoce que vive una vida «old school» y «no podría importarle menos» ya que no ve nada bueno en entrar en un terreno que sabes sobradamente que no es en absoluto positivo.

► Un mensaje a los haters

De todas maneras, el miembro del Salón de la Fama de WWE dedica unas palabras al respecto en su reciente entrevista con B/R:

«Probablemente tengamos la mejor base de fanáticos que existe, pero creo que los han puesto en un pedestal tantas veces que realmente creen que son quienes toman las decisiones. Obviamente, queremos hacer felices a nuestros fans, pero, como la otra noche cuando CM Punk no ganó el Royal Rumble… la gente perdió la cabeza. Cuando Jey ganó, no podían creerlo, porque estuvieron pidiendo eso durante tanto tiempo. ‘¡Punk tiene que ganar el Rumble!’ Pero es enero. Aún tenemos que pasar por Elimination Chamber y hacer muchas otras cosas antes de llegar a WrestleMania.

«Esto ya es mejor porque nadie sabe qué va a pasar, y esa es la clave: simplemente relájense. Todos tienen derecho a su opinión, y eso es lo que permite las redes sociales, pero no intenten reservar los shows. Parte de la esencia de las redes sociales es dar tu opinión, pero viene con tanto odio y veneno… Empiezan a criticar a Paul [Levesque]. ‘No sabe lo que está haciendo, que vuelva Vince’… Solo siéntense y disfruten el viaje.”

¿Qué opinan de las palabras del Undertaker a los haters de WWE?