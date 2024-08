El miembro del Salón de la Fama de la WWE The Undertaker elogia a «Dirty» Dominik Mysterio y a Ludwig Kaiser en su pódcast, Six Feet Under, atendiendo al presente del integrante del Judgment Day –está programado para unirse a la Campeona Mundial, Liv Morgan, contra Damian Priest y Rhea Ripley en Bash in Berlin– así como al futuro del miembro de Imperium, quien está ayudando al Campeón Mundial de Peso Completo, «The Ring General» Gunther camino a su combate titular contra «The Viper» Randy Orton en el mismo evento premium.

► Dominik Mysterio

“¿Qué tal Dominik, eh? Tipo, ¿no la está rompiendo? No [no tiene que luchar]. Esa es la gran cosa. No lo están golpeando. Solo tiene que ser Dom. Dom es un imán para el odio. Solo con la adición del supermullet y el horrible bigote, oh Dios mío. Luego tienes a Liv colgada de él, donde en algún momento va a explotar en su cara o en la cara de ambos, obviamente. Pero sí, tienes a las dos personas con más heat en la misma historia…».

Embed from Getty Images

► Ludwig Kaiser

«Gunther es especial. ¿Sabes con quién tuve una buena charla también mientras estaba allí? En realidad fue el lunes, este pasado lunes en Raw, fue con [Ludwig] Kaiser. Tengo grandes expectativas para él también. Obviamente, Gunther está un poco más avanzado, pero mantén un ojo en Kaiser. Creo que va a ser especial. Es fácil odiarlo. Lo que realmente me refrescó fue que le estaba dando mi perspectiva sobre lo que debería estar haciendo, y él me dijo, ‘Eso es lo que he estado sintiendo. He estado sintiendo todo esto’, y solo ha estado esperando su oportunidad porque ha estado a la sombra de Gunther. Pero sí, Gunther, es el verdadero negocio. Es un retroceso». Embed from Getty Images

¿Qué opinas de las palabras del Enterrador?