The Undertaker dio discurso antes de RAW en Netflix

El 2025 será recordado como el año en que WWE abrió un nuevo capítulo en su historia al llevar Monday Night Raw a Netflix, convirtiéndose en el primer show de lucha libre emitido de forma exclusiva y global en una plataforma de streaming. Pero más allá de la transmisión, el momento más destacado ocurrió detrás del escenario, donde The Undertaker se convirtió en el protagonista.

Antes de que el espectáculo arrancara, WWE reunió a su talento para un mensaje especial. Mark Callaway, conocido mundialmente como The Undertaker, ofreció un discurso sobre la importancia de este nuevo paso en la carrera de la empresa y el significado de formar parte de esta historia.

► Cody Rhodes recordó las palabras de The Undertaker

Cody Rhodes recordó en The Pat McAfee Show:

«La última vez que alguien habló para todo el grupo fue cuando The Undertaker nos habló sobre Raw en Netflix… Fue un momento que te daba ganas de atravesar una pared de ladrillo«.

Desde su retiro en 2020, The Undertaker ha continuado activo en el mundo de la lucha libre. Además de su podcast y el espectáculo UNDERTAKER 1 deadMAN SHOW, Callaway trabaja como entrenador en WWE LFG y ha sido un impulsor clave de la alianza entre WWE y Lucha Libre AAA, consolidando vínculos con la promoción mexicana.

El mensaje de The Undertaker no solo recordó su legado, sino que también subrayó la trascendencia del momento: WWE no solo llegó a Netflix, sino que lo hizo con la bendición y la guía de uno de los íconos más grandes de la historia del wrestling.