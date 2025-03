The Undertaker defiende a Triple H de sus críticos

A finales del mes de enero, el ex luchador, y actual Director de Contenido de WWE, Triple H, será exaltado al Salón de la Fama WWE, encabezando la Clase 2025. El anuncio lo hicieron Shawn Michaels y The Undertaker, sorprendiendo a «The Game» durante una reunión exclusiva de los empleados de la empresa. Las reacciones no se hicieron esperar y la gran mayoría coincidió en que era un logro más que merecido para «The Game», quien ya fue exhaltado en el 2019 como miembro de DX. No obstante, hubo algunos que no parecían estar de acuerdo con tal distinción y lo hicieron notar en las redes sociales.

► Hay personas en desacuerdo con ver a Triple H en el Salón de la Fama WWE

The Undertaker dejó claro en la reciente edición de su podcast que Paul «Triple H» Levesque merece estar en el Salón de la Fama WWE, y que no tiene paciencia con quien no esté de acuerdo. Para el «Deadman» esto fue una obviedad y silenció a los críticos que cuestionaban la decisión, diciendo que algunos nombres simplemente tienen que ser incluidos en el Salón de la Fama, y este era un caso que tenía que suceder sí o sí.

«Independientemente de lo que piense la gente, no se va a inscribir en el Salón de la Fama. Y si hay alguien ahí arriba que merezca estar en el Salón de la Fama, ahora sé que está en DX, pero eso es completamente diferente, ¿verdad? Pero su currículum habla por sí solo. Cualquiera que entienda algo de lucha libre, él es un candidato al Salón de la Fama en la primera votación, pero no se va a inscribir allí«.

«Todos esos imbéciles que no tienen nada que hacer más que entrar en redes sociales y… ¿sabes qué? Que les den. Tenía que hacerse. Punto«.

A pesar de cierta negativa, la gran mayoría coincide en el hecho de que Triple H merecía su lugar en solitario dentro del Salón de la Fama WWE, y The Undertaker no solo fue el hombre que le dio la noticia, sino que también se ha convertido en su defensor.