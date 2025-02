La noticia de la semana pasada en WWE fue el hecho de que Shawn Michaels, Triple H y Nick Khan sorprendieron a Triple H durante una reunión con trabajadores de las oficinas centrales de WWE, y anunciaron su inducción al Salón de la Fama WWE en su generación 2025.

La noticia sorprendió tanto a Hunter como a su esposa, Stephanie McMahon. Recientemente, The Undertaker habló con Busted Open Radio, y allí dio su opinión acerca de quién inducirá a Paul Levesque al Salón de la Fama WWE. Estas fueron sus interesantes palabras:

► The Undertaker predice quién inducirá a Triple H al Salón de la Fama

«Shawn, creo que es la decisión correcta para inducir a Triple H. Pienso que sí. Su amistad, las cosas que hicieron juntos. Obviamente, tengo una gran historia con él en WrestleMania y hemos tenido combates increíbles, pero tiene que ser Shawn. Esa es su elección. No importa a dónde vaya, no puede tomar una decisión equivocada, pero apostaría por Shawn. Si no es Shawn, Stephanie McMahon».

De momento, no hay más detalles del Salón de la Fama WWE, ni de quién inducirá a Hunter, pero, seguramente, más cerca de WrestleMania 41, se obtendrá más información.