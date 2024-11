The Undertaker compara a Omos con Andre the Giant

Omos ha tenido un gran impacto en la WWE gracias a su enorme tamaño y su imponente presencia. A pesar de esto, la WWE no lo ha presentado con mucha frecuencia, en especial desde que Triple H asumió el mando creativo de la compañía tras la dimisión de Vince McMahon en el 2022.

► The Undertaker elogia a Omos en gran medida

Durante el reciente episodio de su podcast Six Fee Under, The Undertaker habló muy bien de Omos después de que el gigante apareciera en el programa. Dijo que Omos un gran tipo y dijo que espera que la WWE lo use de la manera correcta debido a su potencial único, e incluso se atrevió a compararlo con Andre the Giant.

«No puedes no amar a ese tipo. Es un tipo tan bueno y te gusta ver a gente así triunfar. Espero que encuentren algo bueno para él. Sí necesita tener a un tipo grande con él, no hay nada más que tenga sentido. Simplemente no hay nadie en el elencoque tenga sentido. No me importa lo querido que eres. Si sacrificas eso, simplemente no… no puedes hacerlo. Tienes que ser muy juicioso en cómo lo manejas, y no hay mucha gente a la que no creo que no deba aplastar”.

“Es un Andre moderno. Tiene el intelecto y, obviamente, es bueno con el micrófono, hablando. No lo sé. Creo que es solo tener gente que le plantee algún tipo de desafío. Es mucho más grande que todos. Tienes a Braun Strowman ahí afuera, tienes a Bronson Reed. Me imagino a Gunther trabajando con Omos, pero teniendo que luchar desde abajo. Alguien como Omos no necesita que lo inmovilicen. Siempre hay una salida en alguna parte, pero a él no lo inmovilizan. No hay nada en casi ningún escenario que tenga sentido. No me importa en qué mundo de fantasía de cómic vivas. No necesita un cinturón. Es una atracción viviente, que respira y camina. Me lo imagino entrando como rudo, y luego algo pasando y él siendo un ultra, mega técnico a nivel mundial.

No tiene que trabajar todas las semanas. Esa es la cuestión. No tiene que trabajar en la televisión todas las semanas. Lo que puede hacer y está dispuesto a hacer, porque ama la industria y ama todo lo que conlleva, como competidor activo, podría ser un embajador global para el deporte. Andre era el rostro de la lucha libre mucho antes de que llegaran los Hogan y cualquier otro. No puedes pensar en una mejor persona, si quieres que alguien salga y represente tu marca en todo el mundo, alguien de 2,23 metros, 180 kilos, un ser humano inteligente con toneladas de personalidad. Es como Mark Henry en cierto sentido. Mark te asustará muchísimo mirándolo, si Mark tiene el ceño fruncido. Pero tan pronto como Mark sonríe, sientes que es un gran oso de peluche”.

Omos se unió a la WWE en enero de 2019 y saltó al estrellato al año siguiente cuando se asoció con AJ Styles, y eventualmente consiguieron el Campeonato en Parejas RAW en WrestleMania 37. Después de ese éxito, Omos hizo apariciones ocasionales en televisión, incluida una actuación notable en el Royal Rumble a principios de este año, siendo su última aparición televisiva hasta el momento.