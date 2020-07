The Undertaker advirtió a John Cena sobre el éxito en WWE

WWE no ha visto nunca una Superestrella tal. Cada cual tiene su opinión acerca de quienes son los más grandes, puede haberlos más grandes, pero nadie que hiciera lo que ha hecho el 16 veces Campeón Mundial. Y The Undertaker advirtió a John Cena sobre el éxito que estaba teniendo, sobre el éxito que podría tener, o a dónde podría ir su carrera en el imperio de Vince McMahon. Si alguien va a dar consejos al número uno pocos mejores que El Enterrador. Pero ni siquiera él esperaba que su compañero se convirtiera en la leyenda en que se ha convertido.

El mismo Enterrador reveló lo siguiente en su reciente entrevista en After The Bell.

"Cuando John Cena empezó a tener éxito, ni en un millón de años, pensé que iba a triunfar de la manera en que lo ha hecho. Y estoy gratamente sorprendido de lo que ha hecho. Nunca he visto a nadie hacer lo que ha hecho él. En la lucha libre pasó de ser un tipo odiado a ser amado por todo el mundo. Llegó al nivel en que no importaba si era bueno o si era malo. Recuerdo una vez que le hicieron una ovación de 10 minutos. Fue una locura.

"Realmente no puedo nombrar a nadie más que haya conseguido esa reacción en los fanáticos. John Cena creó a John Cena. Solo su ética de trabajo es insuperable. Es impresionante. Y no me refiero solo a lo que hace en los encordados sino también fuera, como con los medios. De hecho, se lo dije una vez: 'John, por tu bien, debes aprender a decir no'. Porque él lo hacía todo y nunca decía que no. John me demostró que estaba equivocado. Le dije: 'Te vas a quemar'. Es increíble".