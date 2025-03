The Street Prfits se convierten en los nuevos Campeones de Parejas

DIY (Johnny Gargano y Tommaso Ciampa) buscaron defender el Campeonato de Parejas WWE ante los Street Profits (Angelo Dawkins y Montez Ford).

Los campeones han sido perseguidos por muchas parejas, por lo que los Street Profits intentaron aprovechar su oportunidad antes de que otros se adelantaran; sin embargo, DIY no pensaba ceder los títulos.

El combate fue parejo, aunque Gargano y Ciampa supieron aprovechar una distracción de la réferi para golpear ilegalmente a uno de sus rivales e intentar diezmarlo. Montez lució bastante lastimado ante los ataques de sus oponentes; sin embargo, logró dar el relevo a Dawkins, quien tomó el control con una serie de ataques.

Poco a poco, la intensidad aumentó y los cuatro luchadores intervinieron, pues ninguno estaba dispuesto a ceder terreno ni dejar escapar el Campeonato de Parejas.

Los Street Profits intentaron vencer a sus rivales, dejando a Ciampa fuera de combate por unos segundos tras un superplex; sin embargo, no lograron llevarse la victoria en ese momento.

Ciampa sacó de la ecuación a Ford y, junto a Gargano, intentó aplicar un toque de espaldas sobre Angelo, pero fallaron. Las cosas se complicaron aún más cuando Gargano conectó accidentalmente una patada sobre Ciampa, lo que Street Profits aprovecharon para acabar con Gargano y coronarse como los nuevos campeones de parejas.

