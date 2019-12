Jon Moxley es, hoy en día, una de las principales superestrellas de AEW actualmente y seguramente en algún momento será Campeón Mundial; sin embargo, el ex Dean Ambrose en varias ocasiones no ha dejado de hablar de su pasado en WWE y de los motivos de su salida de la empresa de Vince McMahon; aunque es innegable que también ha dejado buenos amigos (además de su esposa, desde luego), como sus ex compañeros de The Shield, a pesar de tener mínimo contacto debido a sus ocupadas agendas.

► Dean Ambrose y The Shield encabezan curioso listado

Como es de conocimiento público, la razón de la salida del hoy Jon Moxley de WWE se debió a las frustraciones con el manejo de su personaje Dean Ambrose, y así, les hizo saber a inicios de este año al alto mando de la compañía su intención de no renovar el contrato (que venció en abril), pero que lo iba a cumplir hasta el último día.

Por ello, parte de la salida del ex Ambrose involucró una serie de extrañas apariciones de despedida, cuando eventualmente WWE tomó la rara decisión de hacer un especial para dar una cálida despedida a un agente libre cuyo contrato estaba por expirar y que tenía una alta probabilidad de unirse a la competencia.

Precisamente, una de esas apariciones surgió como el video de la WWE en YouTube más gustado de 2019, como un video exclusivo (no televisado) de The Shield, en el que se despedía a Dean Ambrose ante los fanáticos de Raw y acumuló la cantidad de 375 mil «likes» o «me gusta». De hecho, fue el único video que superó los 300 mil «me gusta» en el canal de YouTube de WWE en el presente año.

A continuación, el listado de los 10 videos más gustados de la WWE en el 2019:

Probablemente una de las explicaciones a que el video de la despedida de Dean Ambrose sea el que más ha gustado, sin que sea necesariamente el video más visto (el que está en el segundo puesto tiene casi el doble de visualizaciones), lo cual puede deberse a la nostalgia por la separación de quienes fueran el grupo más dominante en los últimos tiempos en WWE. De hecho, otro video que involucra a los miembros de The Shield también ocupa el cuarto lugar de este listado.

En concordancia, al analizar los comentarios más populares de YouTube sobre el adiós de Ambrose, muchos parecen estar en una especie de luto por la partida del ex Shield, lo cual sugiere que Ambrose tuvo un impacto más positivo que negativo en los fanáticos de la WWE, que podrían no estar de acuerdo con su salto a AEW, pero que añoran su regreso, o quizás con mayor precisión, el regreso de The Shield como grupo.