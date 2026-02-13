The Sandman tendrá peculiar combate de retiro en GCW Spring Break 10

The Sandman se prepara para bajar el telón de una trayectoria histórica. Game Changer Wrestling confirmó que el ícono de la lucha extrema disputará su último combate el 17 de abril en Las Vegas, como parte de Spring Break 10, evento que se celebrará durante el fin de semana de WrestleMania.

El rival elegido para la despedida será el singular Hombre Invisible, un personaje humorístico que ya ha formado parte de varios espectáculos de GCW y que representa una propuesta distinta dentro del circuito independiente.

► Un rival poco convencional para la última lucha

Lejos de tratarse de un gladiador tradicional, el “Hombre Invisible” es un concepto teatral dentro de la lucha libre. No existe una figura física visible en el ring; en cambio, árbitros, comentaristas y público venden cada movimiento como si el oponente realmente estuviera ahí.

Este tipo de combates se ha convertido en una mezcla de lucha libre, comedia y performance, algo que encaja con el estilo irreverente que caracteriza a GCW. La elección del rival apunta a que la despedida de Sandman será tan impredecible como memorable.

► Una carrera marcada por la violencia y el culto del público

A sus 62 años, James Fullington pone fin a una carrera que comenzó en 1989 y que supera los 900 combates. Su nombre quedó grabado en la historia gracias a su etapa en ECW, donde se convirtió en un auténtico héroe de culto.

Su entrada —cerveza en mano, bastón listo para el combate y “Enter Sandman” sonando mientras avanzaba entre los aficionados— se volvió una de las imágenes más icónicas de la lucha libre extrema. Además, conquistó cinco Campeonatos Mundiales Peso Completo de ECW, una marca que ningún otro luchador logró igualar.

► El último capítulo de una leyenda hardcore

Tras la desaparición de ECW, Sandman también dejó huella en empresas como WCW, TNA y WWE, especialmente durante el resurgimiento de la marca ECW bajo el paraguas de la compañía de Stamford.

Su lucha más reciente tuvo lugar en octubre de 2025 en un evento independiente en Nueva Jersey, pero todo apunta a que Las Vegas será el escenario definitivo para su adiós. Curiosamente, ya había aparecido en la edición pasada de Spring Break, cuando sorprendió al público durante el combate de retiro de Sabu frente a Joey Janela.

Ahora, un año después, será él quien reciba el homenaje final. Con una carrera construida a base de resistencia, carisma y caos, The Sandman se despide como una de las figuras más representativas del estilo hardcore.