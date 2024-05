The Sandman recuerda su paso por WWE

Está claro que The Sandman es una gran figura de la ECW Original. Su gran entrada al ring, con la canción Enter Sandman de Metallica, lo posicionó arriba en el gusto del público, además de su arriesgada y alocada personalidad y el aparecer con cervezas y cigarrillos en los rings de lucha libre.

Y aunque nadie se imaginaría verlo en WWE, ocurrió. The Sandman, cinco veces Campeón Mundial ECW, trabajó con WWE de 2005 a 2007. Y, recientemente, James Fullington, el hombre detrás del personaje, fue entrevistado por Busted Open Radio y allí recordó su paso por WWE. Esto respondió cuando le preguntaron si disfrutó estar en WWE:

► The Sandman recuerda así su etapa en WWE

«Todo iba bien hasta que me seleccionaron para Raw. De hecho, le colgué el teléfono a alguien que me preguntó si quería trabajar para WWE, años antes de llegar a la empresa, solo para que la misma persona lo llamara mientras estaba en WWE para decirme que cambiaría de marca, que dejaría ECW para ir a Raw.

«El mismo tipo llama y dice que fui seleccionado para Raw. Estoy como ‘¿Qué demonios? Ni siquiera sabía que tenían un Draft‘. Así de consciente estaba de la empresa porque no la veía. No veía el producto en televisión.

«Entonces pensé: ‘No quiero ir a ‘Raw’, no conozco a nadie allí, voy a estar miserable’ y él dijo ‘Bueno, estás atrapado, nos vemos en Raw mañana’. Pero no tenía idea de lo que era el Draft, él tuvo que explicármelo».

Sandman no duró mucho en Raw, ya que solo tuvo una corta rivalidad con Carlito, que terminó con con una lucha Singapore Cane On A Pole en el evento premium The Great American Bash 2007, en donde perdió. Su última lucha en WWE fue en Raw, el 10 de septiembre de 2007, venciendo a Santino Marella por descalificación. Poco después, fue despedido.