The Sandman: «Odiaba la WWE, no me dejaban beber»

The Sandman tuvo un paso breve por WWE. Apareció en el evento One Night Stand 2005, pero no firmó contrato hasta 2006, cuando se relanzó la marca ECW. Durante su tiempo allí, tuvo algunas rivalidades menores y nunca alcanzó el mismo nivel de protagonismo que en la Extreme Championship Wrestling original. En 2007 fue trasladado a Monday Night Raw, aunque su estancia fue corta y terminó siendo despedido en septiembre de ese mismo año. En total, duró aproximadamente un año y medio.

► Una mala experiencia

El veterano estuvo recientemente en 1 Of A Kind with RVD y se acordó de aquellos tiempos explicando que fue una mala experiencia, en parte porque no le dejaban beber cerveza:

«Asumo que esto fue justo después de SummerSlam, porque justo antes del evento, Johnny Laurinaitis me llama a su oficina y me dice: ‘No puedes beber cerveza más.’ Y yo me quedé como, ‘¿Qué?’ Estaba furioso. Le dije: ‘Johnny, ¿qué tal si mejor me das mi liberación?’ Y él respondió: ‘Hak, espera.’ De hecho, conseguí dos aumentos de sueldo, o al menos uno, pidiendo mi liberación, llegando a unos $125,000 o $150,000, pero luego me dicen que tengo que dejar de beber. Lo siguiente que sé es que Austin está en el maldito evento estelar de SummerSlam. Me estaban quitando la cerveza, así que ya no podía usarla en mi entrada. Estaba realmente furioso. Lo odiaba. Y odiaba estar ahí, hermano. No tenía amigos. Me estaba consumiendo el alma. Honestamente, fue un infierno para mí. Odiaba subirme a un avión, odiaba ir allá. Odiaba estar en el vestuario, no podía esperar a salir del maldito edificio.»

También explica que desobedecía las órdenes y que se iba temprano de los shows porque no quería estar alí:

«Todo el mundo quiere salir en televisión y obtener el mayor tiempo posible. A mí me tenían que decir que dejara de irme temprano. Entraba, hacía mi combate en cinco minutos y me largaba. Hasta que finalmente Kevin Dunn le dijo a [Mike Chioda] o tal vez a otro: ‘Dunn dice que NO te vayas temprano.’ Pero me fui temprano en cada maldito combate.»