The Romantic, la próxima película de Batista

Batista siempre tiene proyectos en cine pendientes, continuamente comienzan y se estrenan nuevos -sin ir más lejos, recientemente contábamos todo de Trap House o se confirmaba Dreadnought– y el más reciente es The Romantic.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por David Bautista (@davebautista)

► Batista protagonizará The Romantic

Nuestros compañeros de Deadline nos traen todos los detalles en exclusiva:

Paramount Pictures ha adquirido los derechos de The Romantic, una comedia romántica original escrita por Deborah Kaplan y Harry Elfont, con Dave Bautista como protagonista. Maximum Effort producirá la película bajo su acuerdo de primera opción con el estudio, junto con Dogbone Entertainment, la productora de Bautista.

La película cuenta la historia de Francine London, una exitosa autora de novelas románticas que guarda un gran secreto: en realidad, es un hombre corpulento de casi dos metros llamado Ed Schwenke. Cuando la verdadera identidad de Ed corre peligro de ser descubierta, contrata a una mujer impredecible para que se haga pasar por Francine en una convención de literatura romántica, mientras intenta evadir a una periodista escéptica que odia el romance aún más que a los mentirosos. Por el momento, la película no tiene director asignado.

La noticia del proyecto es especialmente destacada, ya que Bautista ha hablado durante años de su deseo de protagonizar una comedia romántica. En una entrevista de 2023 con Page Six, la estrella de Dune y Guardianes de la Galaxia dijo:

“Sé que no soy el típico protagonista de una comedia romántica. Soy un poco rudo. Pero siempre me miro al espejo y me pregunto: ‘¿Soy tan poco atractivo? ¿Hay algo tan poco atractivo en mí que me excluye de estos papeles?’”

Bautista agregó que, aunque “nunca ha recibido una oferta para hacer una comedia romántica”, tenía “muchas esperanzas” de cumplir ese objetivo y que seguiría buscando hasta encontrar la oportunidad adecuada.

Actualmente está considerando una oferta para participar en Road House 2 de Amazon MGM. Próximamente, Bautista protagonizará la cinta de acción Trap House de Aura Entertainment, y también la comedia de acción tipo «buddy cop» The Wrecking Crew de Amazon MGM, junto a Jason Momoa, ambas producidas por Dogbone Entertainment. Recientemente actuó junto a Pamela Anderson en el drama The Last Showgirl, elogiado por la crítica, y también tiene pendiente el estreno de Alpha Gang, una comedia sobre una invasión alienígena dirigida por los hermanos Zellner. Bautista está representado por WME y Karl Austen de Jackoway Austen Tyerman, al igual que su productora Dogbone.

Kaplan y Elfont, por su parte, no son nuevos en el mundo de la comedia romántica. Son conocidos por escribir y dirigir Can’t Hardly Wait y Josie and the Pussycats, además de escribir las películas Made of Honor y Leap Year. Socios creativos desde que se conocieron en la Tisch School of the Arts de NYU, recientemente han incursionado en la comedia más irreverente con Guys with No Friends, una película con clasificación R que vendieron a Paramount por más de un millón de dólares tras una guerra de ofertas entre varios estudios. En mayo firmaron con Verve y continúan representados por Entertainment 360.