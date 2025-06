The Rock y Owen Hart: «Tienes mucho que aprender»

The Rock y Owen Hart fueron compañeros en la WWE durante la segunda mitad de la década de 1990. Compartieron el cuadrilátero en 36 ocasiones. «The King Of Harts» fue quien terminó el primer reinado del «Great One» en la empresa con el Campeonato Intercontinental.

Pero ahora nos vamos a un año antes, a 1996, cuando los dos tuvieron un combate del que Owen salió victorioso al sorprender a Rock con que realmente su brazo escayolado no estaba lesionado de verdad. El samoano lo recuerda en su autobiografía, The Rock Says…:

Intentó llamarme la atención diciendo: ‘Hey… ese no es el brazo correcto’. Le respondí: ‘Lo sé. Tienes el yeso en el otro’. ‘Sí… agarra el del yeso’, me dijo. Yo le dije: ‘Pero pensé que tenías el brazo roto’. Con eso, Owen empezó a reírse sin parar . Era conocido por sus bromas, por su sentido del humor. Pero para mí, en ese momento, fue algo embarazoso. Yo estaba tratando de ser amable con él, ¡y me la jugó! Imaginé que Owen y todos los veteranos me miraban pensando: ‘Chico, te queda mucho por aprender’ ”.

Aquello fue solo un malentendido en el que The Rock fue víctima de su inexperiencia e ingenuidad. En cambio, según relata también en el libro, lo que pasaría más tarde con Owen Hart sí que fue una broma del reconocido por todos como bromista:

“Un poco después, Owen me detuvo en el pasillo, fuera del vestidor. ‘Vince [McMahon] me acaba de preguntar qué pensaba de ti’, me dijo. ‘Genial. ¿Y qué le dijiste?’ ‘Le dije que eres una mierda’. Me quedé mirando a Owen un momento, sin saber si decía la verdad o si solo me estaba tomando el pelo otra vez. Era difícil saberlo con él. Finalmente, sonrió y dijo: ‘No, solo bromeo. Le dije que eres mejor que la mitad de los tipos que tenemos en el roster ahora’”.