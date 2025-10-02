The Rock y Mark Kerr: «A veces me asustaba de mí»

Mientras presentan al mundo entero su película The Smashing Machine, The Rock, el protagonista, y Mark Kerr, de quien su vida se cuenta en ella, hablan de todo.

► En palabras de Mark Kerr

Regreso después de la rehabilitación

“Esa pelea en Tokio fue como una prueba, para ver si aún estaba a la altura. Venía de un periodo de dudas, de tratamiento, de recuperación, de rehabilitación, y tenía que emerger no solo igual que antes, sino mejor. Ganar estando sobrio fue un tipo de ‘subidón’ diferente, mucho más disfrutable. Recuperé la alegría de entrenar, competir y conseguir el resultado que quería.”

La depresión tras su primera derrota

“Después de esa derrota caí en depresión. Nunca había considerado la idea de perder. Para mí fue un golpe enorme. Perdí la alegría de competir.”

El debut en UFC 14

“Tenía esos viejos estereotipos en la cabeza… pero al final pensé: solo necesito obligarlo a luchar en mi terreno. Para un luchador de alto nivel lo fundamental es controlar dónde ocurre la pelea.”

La psicología de “quitar la voluntad” al rival

“No entendía en ese momento lo adictivo que era arrebatarle la voluntad a alguien. Había rivales que no me la entregaban, y eso me frustraba. Era como un secreto sucio: quería llevarlos a un punto en el que se rindieran. Y para lograrlo estaba dispuesto a infligir un castigo severo.”

Vale Tudo en Brasil

“Era distinto, sin reglas, sin guantes. A veces incluso hacía pausas para darles la oportunidad de rendirse. Había momentos en los que casi sentía lástima por ellos.”

La soledad después de una pelea

“Tras una pelea, incluso si ganas, es el lugar más solitario del mundo. Porque no hay nada delante de ti, ya hiciste lo que tenías que hacer, y sientes que tienes que llenar ese vacío.”

Descubrir su lado más violento

“Yo nunca fui de peleas callejeras, no era mi naturaleza. Pero en la jaula aparecía ese interruptor primitivo, casi cavernícola. A veces me asustaba ver hasta dónde podía llegar.”

► En palabras de The Rock

Promocionando The Smashing Machine con Mark Kerr

“Ha sido una experiencia increíble recorrer el mundo con Mark y revivir momentos icónicos de nuestras carreras que nos trajeron hasta aquí.”

Inicios en WWE como Rocky Maivia

“Vince McMahon me dijo: ‘tienes que sonreír siempre para que la gente vea que estás agradecido’. Pero no se sentía auténtico. La gente lo notaba, me gritaban ‘apestas’ y yo tenía que seguir sonriendo. El público siempre detecta cuando no eres real.”

Autenticidad y auto-descubrimiento

“Todo este viaje, tanto el mío como el de Mark, ha sido sobre encontrarnos a nosotros mismos y ser auténticos. Ese es el gran aprendizaje de la vida.”

Embed from Getty Images

El debut en Survivor Series 1996

“Nunca había tenido una lucha profesional y mi debut fue en el Madison Square Garden, con 22.000 personas. Vince me dijo esa misma tarde: ‘Vas a ganar todo el torneo. Esto es hundirse o nadar. Bautismo de fuego’. Fue un debut cabeza primero en el fuego.”

La conexión con Stone Cold Steve Austin

“Austin me ayudó muchísimo. Vio algo en mí, química, y pidió a Vince McMahon que encabezáramos WrestleMania juntos. Tuvimos la mejor rivalidad de mi carrera. En su última lucha, yo lo vencí, pero al final le susurré al oído: ‘Te amo, hermano’.”

Otros rivales en WWE

“Me encantaba luchar contra atletas como Kurt Angle o Brock Lesnar. Tenían un nivel y una intensidad especial. Kurt ganó una medalla de oro olímpica con el cuello roto. Esa clase de rivales sacaba lo mejor de mí.”

