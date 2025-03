Aunque John Cena no quiso dar explicaciones de su interesante y totalmente sorprendente cambio a villano, y de su alianza con The Rock, este sí que lo hizo. Aunque no tanto hablando como La Roca ni como The Final Boss.

Sino, más bien, como el hombre detrás de los personajes, Dwayne Johnson, el ejecutivo y empresario. La Roca explicó que, a nivel de negocios, este fue un gran momento que perdurará en la historia, pues casi nadie esperaba ver a John Cena como villano en pleno 2025. Estas fueron sus interesantes palabras:

► La Roca habla del cambio a villano de John Cena

«Fue un momento increíble. Como artistas, ya sea en la lucha libre profesional, el cine o la televisión, realmente vivimos para momentos como este, en los que podemos crear algo que sea muy impactante y emocionante para el público. Llevar a 38 mil personas en Toronto a una reacción así, basándonos en lo que habíamos pensado y hablado tras bambalinas antes y después de este momento, fue algo especial.

«Nadie sabía realmente qué iba a pasar. Tal vez alguien lo haya predicho, pero en general, creo que el momento fue increíble y personalmente me encantó. He recorrido un largo camino en la lucha libre profesional. Amo este negocio. Lo que sentí esta noche… y he sido parte de algunas historias fenomenales en la lucha libre profesional, y como fan mientras crecía, vi algunos ángulos asombrosos. Siento que lo de esta noche estuvo a la altura de todos esos ángulos icónicos».