The Rock compartió encordado con The Undertaker en 97 ocasiones, con combates importantes como aquel sus manos a mano en Survivor Series 1998 o King of the Ring 1999, o el Six Way Hell In A Cell de Armageddon 2000, sin olvidar la lucha por el Campeonato Indisputable WWE de Vengeance 2002. La primera vez que se enfrentaron fue en Royel Rumble 1997 y la última fue en el episodio de Raw del 12 de agosto de 2012. En esta unieron fuerzas como parte de un equipo, lo cual no ocurrió muchas veces, pues en la mayoría de luchas que compartieron fueron oponentes.

► The Rock vs The Undertaker y el People’s Elbow

Y precisamente por culpa de o gracias a El Enterrador nació el People’s Elbow de La Roca, según ha contado Triple H. En una reciente entrevista con TMZ, el Jefe de Operaciones y todavía luchador del imperio McMahon reveló que debido a que Taker siempre permanecía dentro del personaje, la ahora estrella de Hollywood quería que se saliera de personaje, que se riera debido a lo ridículo de la movida.

"Creo que la primera vez que Rock hizo el People’s Elbow fue en una lucha en la cual queríamos 'romper a Taker'. La verdad es que todo comenzó como una broma, pero entonces obtuvo una enorme reacción de los fanáticos".

Más allá de que este movimiento, de que este legendario movimiento, haya entretenido durante años a millones de fans, que hiciera las delicias de tantos y tantos seguidores de The Rock, lo cierto es que fue concevido únicamente para una persona.

Además, Triple H estuvo precisamente en alguno de los combates más importantes que ambos compartieron durante sus carreras; de hecho, estuvo en el último, como oponente de los dos. Y también ha tenido su propia enorme historia con cada uno de ellos.