The Rock vs. Roman Reigns no será en Elimination Chamber

The Rock regresó a WWE en el primer Raw del 2024, e insinuó que podía retar a una lucha titular a su primo, Roman Reigns. Los rumores indicaban que Rocky podía luchar en Elimination Chamber 2024, en febrero, pues Australia, país que está pagando a WWE para llevar este evento premium a sus tierras, querían que The Rock luchara allí.

Australia estaba dispuesto a tener un gran nombre, una gran atracción y a desembolsar mucho dinero. Sin embargo, según ha reportado Dave Meltzer en la más reciente edición del Wrestling Observer Newsletter, Australia se quería sin La Roca y sin Roman Reigns. Esto fue lo que reportó Meltzer:

► The Rock vs. Roman Reigns no se daría en Elimination Chamber 2024

«En cuanto a la lucha entre Roman Reigns y The Rock, supongo que será en WrestleMania y podría ser una triple amenaza con Cody Rhodes, pero creo que eso no se revelará hasta muchas semanas más adelante. Lo que sí tenemos confirmado es que los rumores sobre Australia no son precisos. Reigns ni siquiera está programado para el evento. Nunca se anunció su participación y actualmente no hay planes para él en esa fecha».

Sin duda alguna, este reporte de Meltzer ha generado algo de disgusto de los fans hacia WWE, pues estos esperan que Reigns enfrente en mano a mano, ya sea a The Rock o a Cody Rhodes. Sin embargo, considerando el deplorable estado físico que mostró The Rock en Raw, una triple amenaza sería la mejor idea.