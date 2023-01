The Rock vs. Roman Reigns: Lo que no fue, no será

No es un secreto que los planes de WWE en estos últimos tres años eran el de tener una lucha en WrestleMania entre Roman Reigns y The Rock. Esta es la razón por la que Reigns ha sido protegido tanto y ha tenido un reinado como campeón largo. Pero la realidad nos dice que la lucha no tendría lugar este año, y tal vez nunca a este paso.

Son muchas las razones que impiden a The Rock el hacer realidad esta lucha y con el paso del tiempo estas razones cobran más fuerza.

► Edad y físico

Aunque parezca una broma, una de las razones por las que The Rock vs. Roman Reigns no tomaría lugar, al menos este año, es debido al físico de The Rock. Aunque es cierto que The Rock tiene un cuerpo envidiable, no está en la forma que necesita para luchar.

The Rock necesitaría perder un poco de masa corporal y trabajar su cardio para estar listo para una lucha. Estas cosas toman tiempo y con la edad, el metabolismo de una persona es más lento y requiere más tiempo.

Con la edad, también viene el riesgo de aumento de lesiones, tal y como vimos en la última lucha que The Rock tuvo en 2012 contra John Cena y termino con varias lesiones importantes.

► Calendario

El calendario de The Rock siempre ha sido un problema para cualquier retorno a WWE. Su agenda se ha complicado si considerando cosas como el lanzamiento de la XFL. Tiene otros proyectos en los que está trabajando y lo mantienen alejado de un regreso a WWE y cualquier plan de una lucha.

El lesionarse para The Rock puede no solo retrasar la recuperación de su cuerpo, pero puede costarle millones de dólares a un estudio y eso es algo que no les gusta a los estudios de cine. Esto puede ser un factor fundamental para que los tiempos no sean los adecuados para la lucha que WWE ha querido realizar en tanto tiempo.

► Lo que no fue, no será

Es fácil decir que esta lucha tiene pocas probabilidades de suceder, si pensamos en los anteriores puntos, es lo más lógico. El tiempo corre en contra de esta lucha, aun mas teniendo en cuenta que Reigns tiene planes de un día dar el salto a Hollywood como The Rock y eso puede ocurrir de aquí a los próximos 2 años.

Si el próximo año no se da la lucha, entonces es muy difícil que pueda darse. El tiempo corre y si WWE quiere esta lucha tendrán que mover el cielo y la tierra para conseguirla.