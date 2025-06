The Rock vs. Hulk Hogan II: La revancha olvidada

En WrestleMania 18, Hulk Hogan y The Rock protagonizaron uno de los combates más icónicos en la historia de la WWE. Y menos de un año después, hubo revancha. Pero, ¿te acuerdas de ella? ¿Acaso la lucha libre la ha olvidado? Ya sea que sí o que no, vamos a recordarla a continuación.

► La lucha original inolvidable

El 17 de marzo de 2002, el Rogers Center en Ontario, Toronto (Canadá), vio a «The Great One» y a «The Hulkster» colisionar en un combate que también hacía chocar sus respectivas generaciones, la Golden Era y la Attitude Era, en un enfrentamiento legendario del que el luchador samoano terminó saliendo victorioso. Luego, los dos se dieron la mano en señal de respeto, volviendo Hogan a ser técnico, y Rock salvándolo de sus hasta entonces amigos Scott Hall y Kevin Nash. Para WWE, esta es la tercera lucha más grande de su historia.

► Vince McMahon quería terminar la «Hulkamanía»

El 23 de enero de 2003, Hulk Hogan regresaría a la televisión de WWE durante un episodio de SmackDown ya habiendo dejado atrás su etapa como «Hollywood» y luciendo su aspecto habitual como líder de la «Hulkamanía«, la cual los fanáticos estaban más que dispuestos a continuar con él. Pero no Vince McMahon. El entonces mandamás salió a escena para decirle que ese movimiento popular estaba muerto, lo que hizo que Hogan lo sacara de un golpe.

«The Chairman» programó una lucha con Hogan para WrestleMania 19 en la qu con la estipulación de que si el luchador veterano perdía debía retirarse. Sin embargo, antes de dicho PPV, llegaría No Way Out, y para entonces McMahon tenía un arma secreta, The Rock. Mientras Hulk Hogan volvía a ser técnico, el samoano regresaba al bando de los rudos como consecuencia que los fans se volvieran poco a poco contra él debido a su salida de WWE hacia Hollywood.

► La revancha olvidada

El 23 de febrero de 2003, las dos leyendas llegaron a Bell Centre en Montreal, Quebec (Canadá) para un segundo mano a mano que los tenía a ambos en posiciones completamente opuestas al anterior. De hecho, The Rock estrenó un nuevo tema de entrada. Las cosas habían cambiado, para ellos, para la empresa, para los fanáticos. Aún así, todavía queda todo por ocurrir en cuanto la campana sonara en la última vez que ambos compartieron el cuadrilátero.

Una última vez que tuvo todo lo que tenía Hulk Hogan, todo lo que tenía The Rock, pero que no alcanzó el nivel de emoción ni epicidad de WrestleMania 18. Incluso el público respondió con menos entusiasmo y no consiguió recrear la brutal atmósfera de 2002. Además, el final llegó con polémica. Cuando Hogan iba a lograr la victoria, las luces se apagaron repentinamente y cuando se encendieron McMahon apareció en el ringside, distrayendo a Hogan, lo que Rock aprovechó para salir triunfante.

En definitiva, el combate fue más una herramienta narrativa para preparar el camino hacia Hogan vs. McMahon en WrestleMania 19 que una verdadera culminación de una rivalidad legendaria. Así mismo, Rock debía ganar para preparar a su vez su trilogía con Stone Cold Steve Austin en el mismo evento. Por todo esto, incluyendo la decepción posterior de ambos luchadores por lo ocurrido, The Rock vs. Hulk Hogan II es una revancha olvidada.

Hogan vs Rock II

No Way Out (2003)

20 Years Ago today!pic.twitter.com/HhLJ5y5eAw — 2000’s WWE (@2000s_WWE) February 24, 2023