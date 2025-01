The Rock tiene diferencias creativas con WWE

The Rock apareció en el debut en Netflix de WWE Raw, obviamente su presencia generó especulación entre los aficionados de qué es lo que sigue para el «Final Boss».

Pero resulta, que ni él sabe.

Según Billi Bhatti, en el pódcast Dirty Sheets Backstage Informer, hay un pulso creativo entre lo que quiere The Rock y lo que le puede ofrecer WWE.

Recordemos que The Rock es un alto ejecutivo de la gran e, así que puede presionar.

Bhatti empezó con lo siguiente:

«A The Rock se le dijo claramente, al igual que a mí y a otros con los que hablo, que WWE no podía permitirse que el campeonato mundial estuviera fuera de televisión durante el resto de 2025. Eso se le transmitió directamente. Aunque sabía que tenía garantizado un combate estelar contra Roman Reigns en WrestleMania 42 por el título, también se le dejó claro que no ganaría el cinturón de Cody Rhodes en este WrestleMania porque necesitaban un campeón presente regularmente, y ya hay planes para Cody como su historia en el verano con Randy Orton«.