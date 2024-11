The Rock: «‘The Smashing Machine’ fue un desafío»

‘The Smashing Machine‘, cuyo estreno está previsto para 2025 de la mano de la prestigiosa A24, será el regreso de Dwayne «The Rock» Johnson al drama. La leyenda viviente de la WWE ha hecho películas antes dentro del género pero sin duda su salto a la cima de Hollywood fue a través de la comedia. Sin ir más lejos, recientemente se confirmó que hará ‘Jumanji 3’.

First look at Dwayne Johnson in his A24 film ‘THE SMASHING MACHINE’. Directed by Benny Safdie. pic.twitter.com/tqsZd4Bbym — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) May 21, 2024

► ‘The Smashing Machine’

Pero continuemos con la mencionada haciéndonos eco de las recientes declaraciones del samoano en GQ acerca del desafío que supuso para él realizar este proyecto:

«También fue una oportunidad para mí, me di cuenta, de estirarme de maneras en las que aún no me había estirado. Y también desafiarme de maneras en las que aún no me había desafiado.»

«Al cien por ciento. Ahora, no quiero decir que ‘Oh, ya no hay más películas grandes.’ Porque las películas grandes son divertidas y hay un lugar para ellas en nuestro negocio, para que muchas familias y personas alrededor del mundo las disfruten. Pero también hay un lugar para mí, en mi carrera, donde el material es más profundo, me permite hundir mis dientes en algo más profundo, más rico.»

‘The Smashing Machine’ sigue al peleador de MMA Mark Kerr durante su época de apogeo en la UFC mientras lucha contra la adicción, la victoria y el amor. Está basada en la historia real documentada en la película de no ficción de John Hyams de 2002. Junto a The Rock, el elenco lo forman también el ex artista marcial Bas Rutten o la también estrella de cine Emily Blunt. El guionista y director es Ben Safdie, responsable de ‘Diamantes en bruto’ o ‘Good Time: Viviendo al límite’.

¿Qué expectativas tienes con esta película?

Training camp for “Smashing Machine” For the role and life of Mark Kerr

Two time @UFC Heavyweight Tournament Champion World Vale Tudo Champion Learning, sweating daily – grateful to grow.#TheSmashingMachine

Written & Directed by Benny Safdie@A24 pic.twitter.com/XshHUtnS9c — Dwayne Johnson (@TheRock) May 6, 2024