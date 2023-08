The Rock: «Te extrañaremos, Bray Wyatt»

The Rock se suma a los emotivos tributos que se están dedicando al fallecido Bray Wyatt con una reciente publicación en Instagram en la que dice estar desolado y en la que dedica hermosas palabras a The Eater of Worlds revelando que existió la idea de que ambos se enfrentaran en WrestleMania.

► The Rock rinde tributo a Bray Wyatt

«Te echaremos de menos, amigo. Serás profundamente extrañado.

Mi corazón está destrozado por la familia Rotunda ante el fallecimiento de Windham Rotunda (Bray Wyatt).

Qué estrella tan increíblemente brillante fue en nuestro cuadrilátero.

AMABA su presencia, sus promos, su trabajo en el ring y, lo más importante, su conexión con el universo de la WWE.

Bray Wyatt era un personaje muy único, genial, raro, ORIGINAL y AUTÉNTICO, lo cual es realmente difícil de crear en nuestro mundo loco de la lucha libre.

Muy pocos lo han logrado. Bray fue uno de ellos.

Así que en WRESTLEMANIA 32, frente a la multitud más grande en la HISTORIA de la WWE, 101,763 apasionados fans del Universo WWE…

Bray y yo decidimos ATREVERNOS y ‘probar las aguas’ para ver cómo reaccionaría la multitud a un posible enfrentamiento ROCK vs BRAY WYATT en futuros WrestleMania.

No hace falta decir que obtuvimos nuestra respuesta.

Mi amor, fuerza y mana para la familia Wyndham. Los quiero mucho y manténganse fuertes.

Como siempre,

Bray… ‘gracias por las emociones’«.