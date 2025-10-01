The Rock sufrió una conmoción cerebral durante una grabación

The Rock no ha aparecido en la WWE tras haber sido el que llevó a Cena al bando rudo durante la conclusión de Elimination Chamber. Recientemente estuvo grabando la película Smashing Machine, donde interpreta al expeleador de UFC Mark Kerr en una adaptación a la pantalla grande de su vida real.

► The Rock interpretó a Mark Kerr en Smashing Machine

Durante una conversación reciente con Jimmy Fallon, The Rock explicó que, durante el rodaje de The Smashing Machine, el director Benny Safdie insistió en que todo pareciera lo más real posible, incluso evitando dobles de acción. Para «The Great One», esto significó recibir algunos buenos golpes durante las escenas de lucha, e incluso realizó un campamento de entrenamiento de tres meses con luchadores y entrenadores de MMA para encarnar plenamente a Mark Kerr. Como consecuencia, terminó lidiando con una conmoción cerebral.

«Sí. Benny Safdie tenía este lema antes de empezar a rodar: «Lo más real posible. Hagámoslo lo más real posible». Y luego me dijo: «Me encantaría, en estas escenas de lucha, no cortarte nunca. Y me gustaría no usar a tu doble».

Bueno, sé lo que eso significa: significa que me están dando una paliza. Y dije: «Por supuesto. Hagámoslo». Además de ganar los 14 kilos de músculo de Mark Kerr, pasé por un campamento de entrenamiento de tres meses con luchadores y entrenadores de MMA porque realmente tenía que lucir como el papel.»

«Hay una escena al final, y esto sucedió en la vida real. Mark Kerr está en Japón, peleando frente a 30,000 personas contra Fujita. Mark está a gatas, Fujita lo ataca con furia, y él no se mueve. Pero no está noqueado; simplemente recibe cada golpe. Le pregunté a Benny: «¿Vamos a grabar la escena así?». Y dijo: «Sí». Así que le dije al boxeador con el que estaba trabajando: «Oye, hermano, sé que suena loco, pero tienes que golpearme. Tienes que golpearme». Y era un boxeador japonés, muy respetuoso. Dijo: «No, no, no te golpearé». Se negó. Finalmente, le dije: «Por favor, tenemos una oportunidad. Tienes que golpearme». Benny se acercó y dijo: «Tienes que golpearlo. Sé que respetas a DJ, pero respetas la pelea real con Mark Kerr en Japón. Mantén nuestra integridad y no te metas». Así que en la película, Lo verás meciéndome una y otra vez.

Después de esa pelea, me verás con cara de loco, porque tuve una conmoción cerebral. Pero esa es la cuestión: si vas a hacer una película de MMA, tienes que llegar hasta el final. Y eso fue lo que hicimos. Tienes que interpretar el papel.»

La película Smashing Machine recibió muchos elogios de la crítica antes de su estreno el 3 de octubre, y The Rock demostró su compromiso con su papel al hacer que la situación fuera lo más real posible para honrar la carrera de MMA de Mark Kerr.