The Rock sorprendió a fans en un Target

Como ya lo reportamos aquí en SÚPER LUCHAS, recientemente, The Rock anunció que iba a lanzar una nueva línea de productos para el cuidado masculino, o grooming masculino. Otra de sus grandes ideas e inversiones a nivel de negocios, que espera que realmente tengan éxito. Por tal motivo, recientemente, The Rock apareció por sorpresa en una tienda de Target y allí aprovechó no solo para sorprender a sus fans, sino para promover su nuevo producto, llamado Papatui.

► The Rock sorprendió a los fans en un Target

«Sorpresa para los invitados de Target!!!

«(¡Y la hermana sabe CANTAR! 🎶)

«😱🤯🤣👊🏾🎤

«Volver a casa a Memphis fue muy especial para mí. Comencé mi carrera en la lucha libre en esta ciudad, donde luchaba en mercados de pulgas por 40 dólares por combate ¡y vivía en el Waffle House, baby! 🧇

«Ahora regreso y mi enorme cabeza está en cada televisor, y tengo el privilegio de ser el fundador de PAPATUI, cuidado para hombres, donde Target es nuestro socio exclusivo y PAPATUI se vende en cada tienda de Target en todo el país. 🎯🇺🇸

«Por caóticos que sean estos momentos, realmente trato de estar presente cuando interactúo con la gente, porque este tipo de cosas suelen ser las mejores partes de la fama.

«Es el mana y la energía positiva, se puede sentir.

«Estoy agradecido.

«Gracias a todos.

«Disfruten su PAPATUI 🧴🧼🚿

«Estén atentos la próxima vez que estén en su Target local, nunca saben cuándo su chico podría sorprenderlos 🙋🏽‍♂️👊🏾».

Para ver el video con el momento, que ya tiene más de 440 mil «Me gusta» en Instagram, den click aquí. Sin duda alguna, The Rock es una de las celebridades que más tiene conexión con los fans. Ya sea en el mundo de la lucha libre o del cine, los fans quieren y respetan a La Roca.