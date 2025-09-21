The Rock sobre The Smashing Machine: «Sentí miedo»

Después de su exitoso y sorprendente paso por festivales de cine, en octubre, Dwayne «The Rock» Johnson presentará al mundo la película The Smashing Machine. Antes, Sam Anderson del New York Times tuvo la oportunidad de hablar con la estrella de Hollywood e ícono de la WWE sobre este proyecto donde interpreta al expeleador de UFC Mark Kerr en una adaptación a la gran pantalla de su vida real.

► The Rock sobre The Smashing Machine

Motivación y conexión con la historia:

“Me fascinaba el corazón sensible que late en el centro de toda esa violencia: un hombre sensible dentro de un cuerpo violento. Sentí que era la historia que necesitaba contar. Mi propia carrera había sido increíblemente afortunada, pero a veces sentía que me estaba perdiendo a mí mismo entre la fama, los negocios, las reuniones y la sonrisa constante. Esta película era una oportunidad para explorar esa parte de mí que rara vez sale a la luz.”

“Solo tenía miedo de hacerlo. Esa es la verdad. Siempre creí que estaba sirviendo a la audiencia, pero ahora me doy cuenta de que estaba viviendo el ‘gimmick’, actuando un personaje. Esta era la primera vez que tenía que poner todo lo mío en la pantalla.”

Preparación física y actuación:

“Kerr carga su peso en la parte alta del cuerpo, concentrado en los hombros. Practiqué también caminar inclinado hacia adelante, como si estuviera en cursiva, para reflejar cómo él lleva su cuerpo.”

“Trabajé con un entrenador de voz, quien me enseñó a hablar suavemente, con delicadeza, desde la base de la barbilla. Practiqué esto constantemente hasta que pude alternar fácilmente entre mi propia voz y la de Kerr. Incluso enviaba memos de voz al director, para asegurar que la voz del personaje fuera auténtica.”

“En cuanto a la transformación facial, había 21 diferentes prótesis. No queríamos que mi cara se viera exactamente como la de Kerr; queríamos que mi rostro famoso brillara a la vez que se fusionaba con el de él. Esto crea un efecto inquietante, un valle entre Dwayne Johnson y Mark Kerr, entre victoria y derrota, entre violencia y sanación.”

Enfrentando miedo y responsabilidad:

“Sentí que tal vez estaba escondiéndome un poco. Solo tenía miedo de hacerlo. Esta película era casi peligrosamente importante para mí. La había fantaseado durante tantos años. Ahora estaba en el set, a punto de hacerla realidad. ¿Y si no podía lograrlo? ¿Y si no era ese tipo de actor? ¿Y si me avergonzaba, o peor, avergonzaba a Kerr, un hombre al que había llegado a querer?”

Filosofía sobre el dolor y la vida:

“Un día sin dolor es como un día sin sol. Es una frase cargada y complicada, y la digo con una sonrisa. No significa que siempre estés en dolor; es reconocer que el dolor forma parte de la vida, pero que también podemos elegir la luz y la alegría.”