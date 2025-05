The Rock será un gurú manipulador en Breakthrough

En una noticia bastante interesante, se ha podido saber que la gran figura de la lucha libre profesional y la actuación, Dwayne Johnson, más conocido como The Rock, estará haciendo un papel que es totalmente opuesto a todo lo que le hemos conocido.

Según informó Deadline, The Rock ha firmado un gran contrato para convertirse en coprotagonista de la cinta Breakthrough. Breakthrough es una nueva película de la empresa cinematográfica estadounidense A24.

► Así será la nueva película de The Rock , Breakthrough

«Dwayne Johnson se prepara para explorar nuevamente su faceta más dramática en el cine independiente, tras su colaboración con A24 en The Smashing Machine, el esperado drama sobre MMA que se estrenará este año. Según reporta Deadline, Johnson se ha unido al elenco de Breakthrough, un thriller psicológico escrito por el prometedor guionista Zeke Goodman.

«Ambientada en el sur de California a principios de los años 2000, la historia gira en torno a un joven alienado que cae bajo la influencia de un gurú motivacional, cuyo carisma seductor oculta métodos moralmente cuestionables y una oscuridad personal profundamente enterrada. Johnson interpretará al gurú, en un papel secundario que promete mostrar una vez más su versatilidad actoral. Aún se está realizando el casting para el protagonista y otros roles.

«Aunque la película todavía no tiene director, será financiada y producida por A24, en colaboración con Shiny Penny Productions de Stacey Sher y Seven Bucks Productions, la productora de Johnson y Dany García. Jacob Epstein y Justin Wolf serán productores ejecutivos a través de Lighthouse Management and Media.

«Esta elección marca otra apuesta de Johnson por papeles alejados de sus acostumbrados personajes de acción. Además de Breakthrough, recientemente desarrolló Ripped —una adaptación de un cuento de Joe Ballarini— con 20th Century Studios, donde podría también protagonizar. Entre sus próximos proyectos también destaca su participación junto a Leonardo DiCaprio y Emily Blunt en una cinta criminal ambientada en Hawái, dirigida por Martin Scorsese.

«Zeke Goodman, guionista y actor, es conocido por protagonizar las versiones de Amazon de I Know What You Did Last Summer y Cruel Intentions. Tanto él como Johnson están representados por WME, con Johnson también asesorado por Gang, Tyre, Ramer, y Goodman por Lighthouse Management & Media».