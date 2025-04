Cuando ya parece descartarse que luche en WrestleMania 41, pues WWE ha definido ya la práctica totalidad del cartel de dicho evento (aunque seguramente sí aparezca de manera no competitiva), The Rock siempre consigue atraer miradas, sin ni siquiera ser parte de la programación de la compañía.

El ejecutivo de TKO Group Holdings, Inc. ¿sorprende? en las últimas horas con un vídeo vía Instagram, donde lo vemos pensativo frente a un cubo de Rubik por resolver y, he aquí lo que más llama la atención, ataviado con una camiseta de NJPW.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Dwayne Johnson (@therock)

► Las Puertas Prohibidas

Podríamos pensar que The Rock lleva dicha camiseta como quien lleva una camiseta de Ramones sin haber escuchado un sólo LP de la célebre banda punk, pero «The People’s Champ» no suele dejar nada al azar en sus publicaciones. Y por tanto, el runrún está servido.

Hace tiempo ya que WWE busca una alianza con NJPW (tras aquel breve «crossover» a inicios de los 90) y otras promotoras coterráneas para penetrar en este mercado. Consiguió agenciarse dos colaboradores, NOAH y AJPW (amén de la labor de «topo» de Rossy Ogawa en STARDOM), pero New Japan es otra historia. Aparte de tener mayor categoría y presencia en la escena, constituyendo poco menos que el equivalente de WWE en Japón, NJPW ya guarda alianza con AEW, principal enemiga del otrora Imperio McMahon. Y el «King Of Sports» (en una filosofía inherente a la propia cultura nipona), a menos que las relaciones hayan dado un vuelco de ultimísima hora, no alteraría ese statu quo.

En cualquier caso, estaremos atentos a una hipotética novedad. Hablando de lucha libre, cualquier infierno puede congelarse.