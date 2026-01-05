The Rock revela el momento en que decidió ir a Hollywood

Han pasado décadas desde que The Rock debutó en el cine, interpretando al Rey Escorpión en «El Regreso de la Momia» y posteriormente en la serie homónima derivada de aquella película. Desde entonces empezó a dedicarse a la actuación y ha participado en éxitos de taquilla como «Rápidos y Furiosos», así como películas como «Tooth Fairy», «G.I. Joe retaliation», «Get Smart», «Doom», «Black Adam» y «The Smashing Machine» (su éxito más reciente), entre otras. Además, es actual miembro de la junta directiva de la empresa matriz de WWE, TKO Group Holdings, e incluso en algún momento decidió incursionar en la política, aunque eso no sucedió y recientemente le recomendaron que no lo hiciera.

► The Rock sintió que quería crecer fuera de la WWE

Recientemente, Dwayne «The Rock» Johnson habló sobre qué fue lo que le llamó la atención de la actuación y lo alejó del negocio familiar durante una entrevista con sus colegas para la «Mesa Redonda de Actores de The Hollywood Reporter». The Rock recordó haber rodado «El Regreso de la Momia» en Marruecos mientras sufría una probable intoxicación alimentaria; no obstante, a pesar de esta afección, se convenció de que era algo que quería hacer el resto de su vida.

«Creo que fue planeado por algo más poderoso que yo. Creo en el universo. Pero también quería crecer y desafiarme a mí mismo».

«Me contagié de aquello y hacía 43 grados. Me estaba congelando, con una manta encima. Stephen Sommers, el director, se acercó y me dijo: ‘¿Estás bien?’. Le dije: ‘Sí, estoy bien. ¡Hagámoslo!’. Él ordenó acción. Teníamos nuestra escena… Cuando gritó «corten», pensé: ‘Esto es lo que quiero hacer el resto de mi vida’«.

The Rock añadió que su carrera como luchador influyó en su trabajo como actor, ya que era en vivo y eso requería una mayor conciencia de uno mismo y de la respuesta del público, donde en algunos casos improvisaba y tenía que pensar con agilidad para estar en sintonía con la situación.