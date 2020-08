The Rock responde a Ethan Page: "Gracias por tus palabras"

La reciente compra de de la XFL por parte de The Rock ha generado todo tipo de reacciones, la gran mayoría positivas. Es pronto para saber lo que realmente va a suponer esto pero el antiguo jugador de fútbol americano de la Universidad de Miami ha indicado que "está emocionado de hacer algo especial para los fanáticos".

Pero esto en realidad no confirma nada, aunque sí adelanta que La Roca tiene previsto relanzar de nuevo la liga profesional hasta ahora en manos de Vince McMahon. Aunque quedarían por llevarse a cabo muchas reuniones, llegar a muchos acuerdos, hasta que se diera el pistoletazo de salida oficial.

► The Rock responde a Ethan Page

La leyenda de la lucha libre ha recibido todo tipo de mensajes de apoyo por este nuevo proyecto que está iniciando, siendo uno de los más destacados el de Ethan Page. El veterano luchador de Impact Wrestling apuntó cómo Dwayne Johnson ha triunfado tanto en WWE como en Hollywood o en la moda y ahora busca hacerlo en el fútbol americano. Añadiendo además que siempre ha sido una inspiración para él y aconsejándole que siga tomándo el control del mundo.

Cuando dispone de tiempo, The Rock intenta contestar a los mensajes que recibe, por ejemplo en Twitter, y en este caso lo hizo de la siguiente manera:

Appreciate you, man. Thank you for the kind words, stay healthy and keep kickin ass 🤙🏾 — Dwayne Johnson (@TheRock) August 4, 2020

"Te lo agradezco. Gracias por las amables palabras, mantente sano y sigue pateando traseros".

Page no contestó directamente a esta respuesta pero sí hizo esta otra publicación:

It’s okay to dream 😉 pic.twitter.com/R1vAmFpIAd — Ethan Page played by Julian (@OfficialEGO) August 4, 2020

"Soñar es gratis".

Para dar más adelantos acerca de lo que se avecina con la nueva XFL, como recoge Bleacher Report, La Roca quiere ayudar a otros a conseguir lo que para él un día fue un sueño: ser jugador profesional de fútbol americano.

.@TheRock's story about trying to make it as pro football player. As XFL owner, he wants to help other players reach that dream.@brgridiron 🙏 @brwrestling pic.twitter.com/QCkmNhn3W4 — Bleacher Report (@BleacherReport) August 4, 2020

Thanks for the post guys.

My pro-football dreams never came true, but buying the XFL allows me to help other player’s dreams come true. And give the fans something special and fun - for the love of football. @DanyGarciaCo #GerryCardinale @xfl2020 https://t.co/k7hIpHdwoI — Dwayne Johnson (@TheRock) August 4, 2020

"Gracias por la publicación, chicos. Mis sueños de ser futbolista profesional nunca se hicieron realidad, pero comprar la XFL me da la oportunidad de ayudar a que los sueños de otras personas sí se cumplan. Además de darle a los fanáticos algo especial y diversión. Por amor al fútbol".

Cualquier cosa que hace The Rock es interesante. Ya sea un combate en WWE, una nueva película o este proyecto que apenas está dando comienzo. Será interesante ver cómo evoluciona y si en 2021 pueden poner en marcha una nueva liga. Cabe mencionarse además que hasta el 7 de agosto no se hará oficial la operación de compra. Pero a partir de ya tanto La Roca como sus socios han comenzado a preparar lo que está por venir.

A ver también si hacen algún tipo de cambio en las reglas que había hasta ahora en la XFL, si las dejan tal como están, haciendo modificaciones en otros aspectos, o si hacen algo completamente nuevo buscando dejar atrás las dos etapas de la competición hasta ahora.

Y no se puede pasar por alto el gran paso que ha dado Dany García con esta operación.

Honored to be making history by following my dreams.

Ty @TheRock and #GerryCardinale for supporting this milestone and celebrating the importance 💙 https://t.co/5sIUY85DBt — Dany Garcia (@DanyGarciaCo) August 3, 2020

— Quiero tomarme un momento para poner el foco sobre esta gran hazaña. Mi socia en la XFL, Dany García, se convierte en la primera mujer PROPIETARIA de toda una liga deportiva independiente. Ha sido al arquitecta de esta adquisición y ahora nos pondremos a trabajar. Por amor al fútbol. — Es un honor hacer historia siguiendo mis sueños. Gracias a The Rock y Gerry Cardinale por apoyar esta hazaña y celebrar su importancia.

