The Rock regresa a WWE: estará mañana en SmackDown

En una noticia bastante sorpresiva, se ha podido saber que The Rock estará muy pronto de regreso a WWE. De hecho, fue el mismísimo Dwyane Johnson quien, a través de su cuenta oficial de X, antes Twitter, anunció que estará mañana en SmackDown. Este fue el mensaje con el que La Roca anunció su esperado regreso a WWE:

Bold and disruptive.

Unpredictable and dangerous.

The Final Boss returns, LIVE on #SmackDown tomorrow at 8ET/7CT on @USANetwork. @WWE @TKOGrp pic.twitter.com/q3UaSYLQNh

— Dwayne Johnson (@TheRock) February 21, 2025