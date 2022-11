The Rock reacciona a los videos de Steve Austin

Este mes, ha causado mucho revuelo dos videos que Stone Cold Steve Austin compartió con sus fans en Instagram. En los mismos, se le aprecia haciendo ejercicio, y en la mejor forma física, tal vez de toda su vida. Eso generó especulaciones y habladurías.

Tanto los fans, como reporteros especializados en lucha libre en Estados Unidos, dijeron que Austin estaba entrenando desde ya para luchar en WrestleMania 39, en abril de 2023. Sin embargo, el Miembro de Salón de la Fama WWE, hace poco, publicó un video en donde aseguraba que solamente hacía ejercicio por mejorar su físico y salud, y no porque se estuviera preparando para volver al ring.

► The Rock saluda a Steve Austin por redes sociales

Dicho video lo vio The Rock, y decidió realizar un interesante comentario en donde da a entender que si Austin dice que no está entrenando para luchar, entonces, se le debe creer.

«Hombreeeee… ¡Oigan, todos! ¡Miren esto de aquí! Permítanme decir que la forma en la que Steve habla aquí, es exactamente como habla en persona y por qué nos convertimos en hermanos. Directo, al grano, sin tonterías, sin mie***.

«Bueno o malo. Siempre obtendrás lo real, lo que él piensa. Sigue pateando traseros, mi hermano. Y sabes que tengo que decirlo: ‘Gracias por llenar la casa'».

Sin duda alguna, de momento no se sabe si es una distracción de Austin o en realidad no va a luchar en la próxima WrestleMania. Ya advertía Sean Ross Sapp de Fightful Select que si bien Triple H y su régimen le ofrecieron tener una lucha más en WWE, las negociaciones entre ambas partes no habían empezado de la mejor manera, presumiblemente, por temas económicos.

De hecho, recientemente Dave Meltzer confirmó que la empresa trabaja en planes ultrasecretos para Austin. Amanecerá y veremos qué ocurre, pues The Rock es otra de las figuras cuyo nombre se ha rumorado para WrestleMania 39, dado que todos aspiran a que luche y que dicho combate sea ante su primo, Roman Reigns.