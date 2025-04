Así reaccionó The Rock ante la idea del heel turn de John Cena

El pódcast High Performance acaba de publicar una entrevista con el actual mandamás creativo de la WWE, Triple H, titulada «Triple H EXCLUSIVE: John Cena’s Heel Turn, WWE’s New Netflix Era & Vince McMahon», de la cual en Súper Luchas estamos hablando bastante destacando las declaraciones más interesantes del futuro miembro del Salón de la Fama. Desde lo controlador que era Vince McMahon en comparación con él mismo hasta qué hace cuando un show sale mal, pasando por cómo fue el proceso creativo para convertir a John Cena en villano o que hablar con CM Punk es una de las cosas favoritas al hacer televisión para «The Game».

En esta ocasión, leemos a «HHH» hablando sobre The Rock:

“A él le encanta. The Rock está en un punto de su carrera con WWE en el que quiere hacer lo mejor para ayudar a la compañía. Está en la junta directiva. La WWE, la lucha libre en general, la lleva en la sangre.

Ahora que forma parte de lo que hacemos, como ese personaje de Final Boss, es increíble. Es la estrella de cine más grande del mundo y viene aquí a ser el villano… y luego habla de sí mismo en tercera persona, pero lo hace como ese personaje del Final Boss. Es divertido jugar con eso y poder venir a hacerlo.

Tiene una agenda absurda, así que aparece y desaparece, hace una cosa por aquí, otra por allá. Es genial tenerlo cerca y que forme parte de esto.

Le gusta ser disruptivo, así que cuando estábamos en Elimination Chamber y surgió la idea de ‘¿y si Cody te manda al diablo y luego John se voltea?’, su reacción fue: ‘Holy shit. Esto es increíble’.

Todos estamos involucrados en ese momento increíble que cambia el negocio. John (Cena), al igual que The Rock, conecta más allá de nuestro mundo. Es un nombre reconocido en cualquier casa. No tienes que ser fan de WWE para saber quién es John Cena o The Rock«.