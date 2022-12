The Rock y Goldberg solo lucharon juntos en una ocasión, en su mano a mano en Backlash 2003. Casi veinte años después nos preguntamos si La Roca quiso evitar ese combate. Y es que en un episodio de su podcast, Something to Wrestle, recordaba que dio algunas muestras de que no quería verse las caras en el encordado con «The Phenom».

من الذاكرة: جولدبيرج يظهر لأول مرة في WWE ويسقط ذا روك بضربة سبير ساحقة!@Goldberg @TheRock #WWERaw pic.twitter.com/9NkQRGrVr1 — WWE MENA (@WWEmena) December 18, 2022

► ¿The Rock quiso evitar su lucha con Goldberg?

«Creo que fueron dos semanas, tres semanas después de esto. Rock, que nos rogó que trajéramos a Goldberg, se nos acerca y nos dice: ‘Oye, tengo una idea. He estado viendo al pequeño con la máscara (…) Rey Mysterio, ¿así se llama? ¡Mi*rda, hombre, podríamos romperlo! ¿Qué tal si deslizamos a Rey en el combate y hago algo con Rey? Será un gran combate’.

«‘¿Qué hacemos con Goldberg, Rock?’ (…) ‘Erm, no lo sé, pero yo y Rey podríamos tener una granlucha’. Entonces, dos semanas después, Rocksimplemente decía: ‘Oh, hombre, estoy aterrorizado por este combate’«.

Prichard cuenta también que The Rock hablaba en serio sobre Rey Mysterio, aunque la idea fue rechazada. Ambos nunca compartieron el encordado. Como curiosidad, Goldberg sí que luchó una vez con el enmascarado, en WCW en el 2000 en una batalla real de 20 hombres en Monday Night Nitro que ganó Kevin Nash el 3 de julio.

También revela que hubo un incidente durante la rivalidad con Goldberg en el que The Rock estaba corriendo en el sentido contrario durante una persecución entre bastidores y Vince McMahon lo regañó después. Qué grandes historias han ocurrido siempre en la lucha libre profesional.

