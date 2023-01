Parece haber tres cosas inevitables en la vida: la muerte, los impuestos y Vince McMahon. Triple H está comprobándolo de primera mano durante este convulso inicio de año para WWE, pues su yerno, por si alguien tenía dudas, no sólo ha vuelto con la intención de vender la empresa.

Mr. McMahon recuperará el control creativo de WWE más pronto o más tarde, aunque tenemos claro algo que no modificará de lo que haya podido trazar Triple H de cara a WrestleMania 39: la idea de contar con The Rock.

Entramos en días cruciales al respecto, pues Royal Rumble tendrá lugar el 28 del presente mes y según Dave Meltzer, no queda claro todavía si WWE y “The People’s Champ” han concretado la implicación de este, cuando en teoría su combate contra Roman Reigns debería detonarse en la cita de la semana que viene.

► The Rock, sobre la presumible venta de WWE

Y el gran tema del último mes en la industria luchística estadounidense también es comentado ahora por The Rock. Durante su aparición hoy en el programa Squawk on the Street de la CNBC, el afamado actor acabó comentando, como no podía ser de otra forma, el asunto de la futurible venta de WWE.

Inicialmente, The Rock intentó echar balones fuera, pero en última instancia, David Faber consiguió sonsacarle algo sustancioso al exponer que no contemplaba la estampa de una WWE en venta sin Vince McMahon al frente.