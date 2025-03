The Rock quería que Cody Rhodes, y no John Cena, fuese rudo

¿Puede un «heel turn» definir una etapa de WWE? Ni siquiera lo visto el pasado sábado en Toronto puede compararse técnicamente con el célebre segmento de WCW Bash at the Beach 1996, donde Hulk Hogan reveló al mundo sus nuevos colores. Por entonces, el «Hulkster» apenas llevaba una década como el gran «babyface» de la lucha yanqui, y en los últimos años, su aura había decaído notablemente.

A cambio, John Cena nunca ha dejado de ser popular, ni siquiera tras convertirse en «part-timer» en pos de su carrera actoral. De hecho, esta ausencia de los rings sólo hizo que el Universo WWE valorara aún más cada una de sus implicaciones, convirtiéndose, definitivamente, en el verdadero técnico favorito del público que tanto le costó ser durante su etapa a tiempo completo.

Pocos imaginaban, pues, su rudeza ahora, cuando le quedan apenas nueve meses para colgar las botas. Todos suponíamos un típico paseo hacia el crepúsculo, lleno de pompa, circunstancia y buenas intenciones, y WWE, siempre criticada por su falta de riesgo, sorprende; si bien esta era la ocasión idónea para ejecutar tal movimiento.

Hoy, evidentemente, uno de los grandes temas que ocupan páginas del Wrestling Observer Newsletter es ese paso a la villanía de John Cena, y Dave Meltzer comparte unas interesantes informaciones sobre cómo pudo llegar a lucir.

« The Rock no iba a luchar, pero quería ser parte de la construcción de WrestleMania, y quería unirse a Cody Rhodes, con Rhodes siendo rudo. Rhodes rechazó la idea, y fueron con John Cena como segunda opción . Hay gente en la compañía que pensaba que lo único que podía haber dañado a la compañía era un ‘heel turn’ de Rhodes en estos momentos. Se cree que el público actual es el público de Cody».

«La historia que nos contaron, que es la que se dijo tras el show entre la gente del núcleo duro de WWE es que inicialmente, el segmento, como se propuso, habría tenido a Rhodes declinando la oferta de The Rock , pero Cena no iba a estar involucrado y habría ganado el combate en la Cámara de Eliminación.

SPEECHLESS. 💔



JOHN CENA just viciously TURNED on CODY RHODES at #WWEChamber! pic.twitter.com/jSyaCud7Wz