The Rock al término de WWE RAW: «Que les j*dan»

En espera de ver qué sucede con ellos en SmackDown, todo está dicho y hecho entre The Bloodline, Cody Rhodes y Seth Rollins a falta de pocos días para WrestleMania 40. Durante el episodio de Raw del 1 de abril, la facción dieron una paliza al «American Nightmare» y al Campeón Mundial de Peso Pesado después de que este venciera a Solo Sikoa en un mano a mano. Los samoanos también se llevaron lo suyo pero Roman Reigns y «The Final Boss» quedaron una vez más por encima en este último programa antes del gran evento.

Y una vez el mismo terminó, The Rock envió un claro mensaje a Rhodes y Rollins: «Que les j*dan». Eso fue lo que hizo minutos antes.

Just days before #WrestleMania XL, @TheRock has a message for his opponents @WWERollins & @CodyRhodes! 😲😲😲 pic.twitter.com/5Rs0yGQFYW

— WWE (@WWE) April 2, 2024