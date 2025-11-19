La leyenda viviente de WWE y megaestrella de Hollywood Dwayne «The Rock» Johnson será honrado por sus “increíbles contribuciones al mundo del entretenimiento”. Esto ocurrirá durante la octava edición del American Black Film Festival el próximo año.

Embed from Getty Images

► The Rock premiado en American Black Film Festival

Como indican desde Variety, el luchador y actor recibirá el premio Entertainment Icon durante el 2026 ABFF Honors el 16 de febrero de 2026 en el SLS Hotel en Beverly Hills. El evento será presentado por Nice Crowd.

“Dwayne Johnson es la verdadera definición de un ícono del entretenimiento”, dijeron los co-CEOs y presidentes de Nice Crowds, Jeff Friday y Nicole Friday. “Desde su carrera pionera en el entretenimiento deportivo hasta su extraordinario éxito en el cine y la televisión, se ha convertido en una de las figuras más influyentes y queridas de la cultura global. Su trayectoria encarna el poder de la perseverancia, la autenticidad y el carisma — valores que reflejan el espíritu del ABFF. Estamos encantados de honrarlo con el premio Ícono del Entretenimiento de este año y de celebrar sus increíbles contribuciones al mundo del entretenimiento.”

Según su propia descripción, la ceremonia surge del American Black Film Festival (ABFF), fundado por Jeff Friday en 1997, el principal festival de su tipo dedicado a exhibir narrativas afroamericanas. Desde su creación, el ABFF ha estado comprometido con respaldar la convicción de Friday de que los artistas negros merecen las mismas oportunidades que sus pares del mainstream. Habiendo estrenado obras e impulsado las carreras de muchos de los cineastas y actores más exitosos de la actualidad, el ABFF se ha convertido en el referente de excelencia para la creatividad afroamericana.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de ABFF (Property of NICE CROWD) (@americanblackfilmfestival)